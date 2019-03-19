铁锤守卫英雄传怎么回血回蓝？状态恢复方法有哪些

在这个最新的极寒模式玩法中，生存才是能坚持到胜利吃鸡的关键，所以为了大家能够生存下去，今天91小编给大家带来了极寒模式玩法及规则介绍一览，希望能够帮助到大家。极寒模式生存攻略小编提醒：极寒模式目前只在雪地地图出现，该模式下玩家新增体温系统，体温降低到一定的界限后，玩家们就会开始掉血，因此保持体温很重

2019-03-19 | 0