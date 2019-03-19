魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤怎么获得 卡兹格里安锻工锤获取方式介绍

2019-03-19 15:15:13 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤是游戏中新上线的一件道具，是一件很难获得的道具，那么卡兹格里安锻工锤的获取途径有哪些？下面就一起跟小编来了解一下吧！

魔兽世界8.15版本卡兹格里安锻工锤怎么获得?卡兹格里安锻工锤有两个较难获得的材料精准赐福工具，艾泽洛克之拳，很多玩家由于不知道怎么获得他们完成不了任务，下面小编为大家带来了魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤获得方法，一起来看看吧。

魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤获得方法

卡兹格里安锻工锤

在祖达萨找到掌炉者扎克阿尔或在伯拉勒斯找到“铁拳”格里克斯•巴洛交开启任务，任务完成后或者这把史诗级的神奇锤子!

功效很强大，有点某3的特性!当玩家使用这把锤子敲打锻造武器或是护甲时，你的装备有概率获得“永不磨损”的附加特效，不锈钢?

这对板甲来说是好事，不同出高额的修理费了!还有一个功效是立即修理一件装备，1小时CD，要是一身不锈钢，那还用修吗?

制作所需：泰坦之血30，精准赐福工具，艾泽洛克之拳，雷银矿石25，白金矿石15，驱灵金10

艾泽洛克之拳获得方法

艾泽洛克之拳可以在暴富，风暴副本掉落，随便找个5人普通m进去打就成，暴富比较好组人，炼金工程也要打这里。

精准赐福工具获得方法

问题：精准赐福工具怎么获得

"精准赐福工具"到底是风暴的小怪出还是BOSS出?我看描述怎么看都应该是小怪或者二号掉落。

答案：我打随机普通出的 ，风暴老二也会出。

以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤获得方法，希望对各位玩家有所帮助。