魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤怎么获得 卡兹格里安锻工锤获取方式介绍

魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤是游戏中新上线的一件道具，是一件很难获得的道具，那么卡兹格里安锻工锤的获取途径有哪些？下面就一起跟小编来了解一下吧！
魔兽世界8.15版本卡兹格里安锻工锤怎么获得?卡兹格里安锻工锤有两个较难获得的材料精准赐福工具，艾泽洛克之拳，很多玩家由于不知道怎么获得他们完成不了任务，下面小编为大家带来了魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤获得方法，一起来看看吧。
魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤获得方法
卡兹格里安锻工锤
在祖达萨找到掌炉者扎克阿尔或在伯拉勒斯找到“铁拳”格里克斯•巴洛交开启任务，任务完成后或者这把史诗级的神奇锤子!
功效很强大，有点某3的特性!当玩家使用这把锤子敲打锻造武器或是护甲时，你的装备有概率获得“永不磨损”的附加特效，不锈钢?
这对板甲来说是好事，不同出高额的修理费了!还有一个功效是立即修理一件装备，1小时CD，要是一身不锈钢，那还用修吗?
制作所需：泰坦之血30，精准赐福工具，艾泽洛克之拳，雷银矿石25，白金矿石15，驱灵金10
艾泽洛克之拳获得方法
艾泽洛克之拳可以在暴富，风暴副本掉落，随便找个5人普通m进去打就成，暴富比较好组人，炼金工程也要打这里。
精准赐福工具获得方法
问题：精准赐福工具怎么获得
"精准赐福工具"到底是风暴的小怪出还是BOSS出?我看描述怎么看都应该是小怪或者二号掉落。
答案：我打随机普通出的 ，风暴老二也会出。
以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.1.5卡兹格里安锻工锤获得方法，希望对各位玩家有所帮助。
魔兽世界8.15版本已经上线，新版本对各职业进行了平衡改版，那么新版奇袭贼PVP天赋怎么加点?为了大家能够更加了解它的一些加点技巧，今天91小编给大家带来了奇袭贼天赋加点攻略一览，希望能够帮助到大家。魔兽世界8.15奇袭贼天赋加点推荐首先说说天赋吧，1233121，这个应该没有什么争议。如果寻求伤害
剑网3花朝节冲消活动今日3月18日已经开启了，里面有龙豨坐骑，很多玩家都心动了，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了龙豨坐骑获取攻略一览，希望能够帮助到大家。【早春充消今日首曝野猪坐骑超酷炫!】侠士们于3月参与充消活动，可根据充消金额获得腰部挂件“紫棠蝶鸢”、背部挂件“玉笛飞声”，腰
全境封锁2武器配件能够带来极大的属性加成，玩家要如何获取呢，91单机小编给大家带来全境封锁2武器配件获得方法。武器配件获得方法正常情况下武器配件和武器一样通过击杀精英怪和BOSS会掉落，一些地方的箱子和任务奖励也会给武器配件作为奖励，不过要是想要高级武器配件要怎么办呢?这里就给大家说一个小方法：在主
在这个最新的极寒模式玩法中，生存才是能坚持到胜利吃鸡的关键，所以为了大家能够生存下去，今天91小编给大家带来了极寒模式玩法及规则介绍一览，希望能够帮助到大家。极寒模式生存攻略小编提醒：极寒模式目前只在雪地地图出现，该模式下玩家新增体温系统，体温降低到一定的界限后，玩家们就会开始掉血，因此保持体温很重
女主播经纪公司是steam中上线的国产经营类游戏，玩家搭配不同的家具能够带给主播更好的直播效果，91单机小编给大家带来女主播经纪公司家具搭配推荐。家具搭配推荐在游戏里每件家具都有自身独特的效果，比如提高舒适度、增加美观度等之类的，在这类效果的加成下能帮助主播更好的获得收益。下面就给大家推荐一些简单的
全境封锁2中突击步枪是十分实用的武器类型，能够应付绝大多数的战斗，玩家还可以给武器装上配件来使突击步枪发挥得更加稳定，今天91小编给大家带来了突击步枪配件选择推荐一览，希望能够帮助到大家。突击步枪配件选择指南瞄具20准确减10稳定枪口20稳定减10准确这样是正好10稳定、10准确白送的效果。弹夹都用
全境封锁2中玩家可以给武器装上配件来提升武器的某方面性能，根据武器的不同种类及玩家打法的具体需求来合理搭配配件是很重要的，为了大家能够更加了解武器，今天91小编给大家带来了提升性能武器介绍一览，希望能够帮助到大家。武器配件选择心得相较于一代中对伤害的补全，目前二代中的配件更重功能性，可以理解成二代配
全境封锁2奇特冲锋枪失落的话匣子是一把很好用的武器，但是它需要玩家找到三个配件和图纸制作，而且这三个配件和图纸不在同一个地方，为了大家能够快速找到，今天91小编给大家带来了奇特冲锋枪失落的话匣子位置及制作方法分享，希望能够帮助到大家。全境封锁2奇特冲锋枪P90失落的话匣子一图流攻略
泰坦工业IndustriesofTitan是新上线的经营类游戏，不少玩家都很感兴趣，91单机小编给大家带来泰坦工业IndustriesofTitan玩法特点介绍，感兴趣的朋友快来看看吧。游戏介绍IndustriesofTitan是一个在土星的卫星上设置工业城市建筑的战略游戏。创建一个庞大的工业城市、
全境封锁2职业专精怎么点?怎么解锁？解锁需要具备哪些条件？为了大家能够更加了解职业专精，今天91小编给大家带来了职业专精解锁条件及天赋点数获取方法介绍，希望能够帮助到大家。玩家可以在30级后找军需官开启专长即可解锁职业专精。全职业专精介绍在《全境封锁2》游戏中，当玩家到达30级的时候，玩家能够在任务