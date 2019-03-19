全境封锁2爆炸子弹怎么获得？快速补充技巧是什么

2019-03-19 15:14:52 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2爆炸子弹是游戏中很好用的杀伤性消耗品，要如何补充呢，91单机小编给大家带来全境封锁2爆炸子弹补充方法。

爆炸子弹补充方法介绍：

在这一作中;

爆炸子弹能够在地图上搜寻到;

样子是一个个小型弹药箱，长按“f”键可以打开;

打开后就能够获得几个弹夹的爆炸子弹了;

一般副本中会有很多，注意搜寻即可很轻松的找到了;

除了爆炸子弹，还有燃烧子弹等特殊弹药也是一样的补充方法。