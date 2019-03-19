鬼泣5镰刀死神但丁怎么打 镰刀死神但丁打法心得分享

2019-03-19 15:14:31 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩鬼泣5游戏，在鬼泣5游戏中有诸多难对付的怪物，其中镰刀死神就是一个，许多玩家在见到镰刀死神的时候基本束手无策，不知道怎么针对他。那么，鬼泣5镰刀死神但丁打法技巧是什么？下面小编带来的使用但丁打镰刀死神的方法，希望能帮助到各位玩家。

镰刀死神但丁打法

方法一

直接用狗棍的蓄力前冲(电鞭的转转乐)，全部命中可以把它打倒在地且长时间无法起身/瞬移，此时上去点火+魔化真升即可，或者其他够输出的招式，注意尽量不要用挑空技能。DMD难度下需要拳套三下前冲+10拳点火把它打晕，不然的话可能会输出不够一套打死。

方法二

基本只适合一对一用，不过胜在稳定。摩托起手二连，第二下时它100%会弹你的刀，此时用RG直接挡掉它接下来的反击，看准它的双刀举过头顶到最高时即可完美block，然后重复前两步。SOS难度以下基本在第三次时完美魔化一闪即可秒掉，DMD难度可能要到第5次。