DNF黑风瞬步是什么 黑风瞬步作用及玩法一览

2019-03-19 15:13:15 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF黑天之主武器是普雷本的终极毕业武器，黑风瞬步特效长什么样，很多玩家都没有一个熟悉的了解，今天91小编给大家带来了黑风瞬步作用及玩法一览，希望能够帮助到大家。

武器特效之——黑风瞬步

效果说明：

前冲的时候如果有该特效可以激活使用。

激活时,可以释放向前方疾驰的黑风瞬步。

cd30s

小编点评：

这个特效和四姨的45大技能愤怒之袭一模一样，向前冲刺瞬步。非常飘逸灵动，但这个应该没什么伤害，仅仅用来位移或者跑图。