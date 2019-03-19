全境封锁2重启国土战略局网络任务bug怎么办 重启国土战略局网络任务完成方法一览

2019-03-19 15:12:50 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2是最近很热门的一款游戏，不少网友都已经入手了，在游戏中重启国土战略局网络这个任务容易出现bug，那么遇到这种状况怎么办呢？下面就一起跟小编来了解一下吧！

全境封锁2重启国土战略局网络任务Bug很多玩家都遇到了，重启国土战略局网络任务是全境封锁2游戏主线24级的任务，但是很多玩家由于遇到BUG，一直卡在那里过不去，下面小编为大家带来了全境封锁2重启国土战略局网络任务Bug解决方法，一起来看看吧。

全境封锁2重启国土战略局网络任务Bug解决方法

首先要想完成这个任务，地堡是有一个叫做寻血猎犬的主线任务(24级)，必须要保证地图上所有24级之前的任务都已经完成了。

确认完成之后，前往白宫行动基地的地下区域。

找到有个满是服务器的屋子

往里走，然后在这台电脑面前按F，就可以触发任务啦

以上就是小编为大家带来的全境封锁2重启国土战略局网络任务Bug解决方法，希望对各位玩家有所帮助。