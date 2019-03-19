鬼泣5V破坏死光搭配梦魇操作技巧攻略

2019-03-19 15:12:33 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5游戏大家都玩了吗？游戏中的V是一位靠魔宠战斗的角色，小编为大家带来了鬼泣5V破坏死光搭配梦魇操作技巧攻略，一起来看看吧。

首先你要学那个5W的破坏死光，然后高难度时候如果宠物死了就招梦魇，等梦魇成型魔人+B跳上去，立马搓破坏死光(同时不要忘记操作两只宠物)，等梦魇蹲下V说台词的时候立刻按魔人，这时候你会自动从梦魇身上跳下来，梦魇不会消失而是放完整个破坏死光再消失，而你的魔力取消梦魇开始就不会继续消耗。

同时梦魇破坏死光期间还是站场的，会吸引敌人仇恨(当然他也是无敌的)，这一整套只耗三格左右魔力，复活两个宠物，5秒左右的无敌嘲讽外加破坏死光(能打中就更好了，一般都能蹭到几个)。