全境封锁2锤子哥怎么打？寻血猎犬简单击杀技巧是什么

2019-03-19 15:12:01 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

《全境封锁2》中寻血猎犬因为拿着大锤被玩家成为锤子哥，实力很强，对很多玩家来说十分麻烦。91单机小编给大家带来全境封锁2锤子哥的具体打法，一起来看看吧。

对付锤子哥技巧分享

遇到锤子只要找能CTRL过去但不用爬上去的障碍物就可以了，锤子不会越障碍物会绕圈子来找你，但你每越一次，锤子就会朝空气抡一锤，够打一轮了。