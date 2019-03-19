华为nova4和华为nova4e区别有哪些 两款手机性能配置对比介绍

2019-03-19 15:11:44 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴对于华为手机都非常喜欢，不少网友都知道华为在3月14日下午发布会上推出了华为nova4e手机，很多玩家不太清楚这款手机和之前的华为nova4有什么区别呢?下面小编给大家带来两款手机对比分析介绍，一起看看吧!

华为nova4和华为nova4e区别对比

华为nova4

华为nova4是挖孔全面屏机型。华为nova4高配版采用4800万+1600万+200万像素后置三摄，首发SONY IMX586传感器，1/2英寸超大传感器，超广角镜头，117°广角视域。

华为nova4系列配备6.4寸，19.25：9全面屏，2310*1080P分辨率。有黑色、白色、红色、蓝色几种配色。

搭载麒麟970处理器，支持GPU加速，搭载8+128GB存储，双卡双待全网通，支持9V2A快充，电池3750毫安时。

华为nova4e

华为nova 4e是华为首款前置3200万像素的手机f/2.0光圈、四合一等效像素1.6μm，支持模拟3D算法等。配备了麒麟710处理器，最高6GB的存储和128GB ROM。后置相机方面，nova 4e采用了三摄，三颗相机分别为2400万像素主摄、800万像素和200万像素。配色方面，nova 4e拥有雀翎蓝、珍珠白、幻夜黑三款潮流配色。

华为nova 4e采用了6.15英寸的珍珠屏，拥有96%的NTSC，机身背面采用了3D双弧面玻璃机身，机身厚度只有7.4mm，配色工艺方面采用了一层渐变、一层流光设计，磁控溅射镀膜技术，纳米级微纹理工艺，在光线下，华为nova 4e呈现出了S形状的渐变光线。

华为nova 4e是华为首款前置3200万像素的手机，在后置相机方面，nova 4e采用了三摄，三颗相机分别为2400万像素主摄、800万像素和200万像素。其中800万像素相机配备120°广角镜头，而200万像素相机将用于景深虚化，2400万主摄采用了6P镜头、f/1.8大光圈、支持4合1光融合，等效1.8μm像素。功能方面，支持手持超级夜景、大光圈模式、AI场景识别。

总结：华为nova 4e在像素方面比华为nova4要好一点，具体内容如上。