2019五一高速免费时间有多久 五一高速免费时间是什么时候

听说了吗?2019年劳动节非常难见的不调休，就是只放假一日，那么2019五一高速免费时间有多久？大家都有了解吗？今天91小编给大家带来了五一高速免费时间介绍一览，希望能够帮助到大家。
2019五一高速免费时间 2019五一劳动节高速免费几天
2019五一高速免费时间
2019五一时间：2019年05月01日 星期三 己亥年(猪年)三月廿七
2019五一放假安排
2019年五一劳动节没有调休，只有在5月1号星期三放假1天。
2019五一高速免费时间：5月1日零时开始，至5月1日24时结束。如果国家没有其他的安排，那么2019年高速免费只有24小时。
高速免费小常识
1、以“出高速时间”来判断是否免费
我们所说的免费是指汽车出高速的时间点在免费的时间段里。也就是说：在免费时段进入高速公路，但出高速的时候不是免费时段，那就不算免费通行;相反的，如果你出高速的时间是在免费的时间段，那么就算是免费的。
普通公路则以车辆通过收费站收费车道的时间为准。如果不想缴费，就要赶在免费期间下高速路。
高速免费小常识
2、免费通行车辆的范围
行驶收费公路的7座以下(含7座)载客车辆，包括允许在普通收费公路行驶的摩托车。
3、免费期间，ETC通道和人工车道进出有啥区别
免费通行期间内，建议各位车主进出都走ETC通道。如果从ETC车道进站，出站可选择走ETC车道或者人工车道，不影响ETC使用;但如果从人工车道进站，出站也必须走人工车道，走ETC车道无法通行。
这几类车上高速不免费
根据规定，高速免费对象为：7座以下(含7座)载客车辆。注意两个关键字：7座以下(含7座)、载客车辆。也就是说，并不是所有车都可以享受高速免费，甚至一些五座车也不能免费!
1)7座以上家用车
有些车，虽然只有七个位置，但是上牌的时候可能会被车管所定义为八座车，比如陆地巡洋舰。因此，大家一定要注意看行驶证上的车辆信息。
通常，不能享受高速免费的常见7座以上车型有：雷克萨斯LX、宝骏、北汽战旗、长安之星，江淮瑞风、丰田陆地巡洋舰、欧诺等。
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2)皮卡
虽说皮卡是七座以下的车辆，但是皮卡车在我国被归为了小型的载货汽车，因此，皮卡上高速也是不免费的。
皮卡在我国处于比较尴尬的地位，明明是7座以下的车型，却不能免费，想想确实挺冤。
3)出租车
还有一种车，很多人也是很懵的，那就是出租车。那出租车在免费时间段上高速到底收不收费呢?
有人说不收，有人又说收，小易可以明确告诉大家：出租车也属于小客车，且符合七座以下(含七座)标准，因此上高速也是不收过路费。
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