全境封锁2重甲兵怎么打 全境封锁2重甲兵打法技巧攻略

2019-03-18 17:07:39 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2重甲兵在游戏中是玩家们最不想遇到的对手，很多小伙伴不知道在游戏中怎么应对重甲兵的攻击，下面小编为大家分享一下全境封锁2重甲兵打法技巧攻略，一起来看看吧！

在全境封锁2中重甲兵可谓是玩家的噩梦，一梭子子弹打下去可能血条还不见少的，那么全境封锁2重甲兵怎么打呢，还不知道的玩家快来看小编带来的攻略吧，希望能对玩家产生一点帮助。

打法技巧分享

机枪打弹链，背包。大锤就跟他绕。护甲是分区域的，持续攻击同位置即可。

以上就是全境封锁2重甲兵打法技巧说明的全部内容，希望对大家有所帮助。