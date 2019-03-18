全境封锁2提示mike01错误怎么解决 全境封锁2mike01错误解决方案分享

2019-03-18 17:05:51 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2是近期非常热门的一款游戏，但是不少小伙伴在游戏中都遇到了提示mike01错误的问题，那么这个提示mike01错误怎么处理呢？下面就一起跟小编来看看！

全境封锁2是一款第三人称多人在线射击游戏，一推出就受到了玩家的喜爱，很多小伙伴在运行游戏的时候会出现mike01错误的提示，那么到底是怎么回事呢?下面小编全境封锁2提示mike01错误解决方法。

全境封锁2提示mike01错误解决方法

开始(Win键)->搜索cmd->右键 命令提示符->以管理员运行->输入netsh winsock reset按Enter重启电脑即可。

这个问题还是比较好解决的，根据以上的步骤来做就可以了。

以上是小编为各位带来全境封锁2提示mike01错误解决方法的全部内容！