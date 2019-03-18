LOL英雄联盟职业联赛六周年活动怎么玩 职业联赛六周年活动地址分享

2019-03-18 17:04:18 来源：91单机游戏 编辑：NO

LOL英雄联盟职业联赛六周年活动上线了，那么LOL英雄联盟职业联赛六周年活动地址在哪里呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于LOL英雄联盟职业联赛六周年活动地址分享，希望大家喜欢。

英雄联盟职业联赛六周年

活动时间：2019年3月18日-2019年3月22日

活动地址：点击进入

活动内容：

一、我的LPL梦幻阵容

扫一扫组建你心目中的LPL梦幻阵容

3月18日敬请期待

第一步扫描参与：扫描二维码，组建梦幻阵容

第二步选择阵容：选择你心目中各位置最佳选手

第三步分享好友：把你的梦幻阵容分享到朋友圈

二、LPL六周年明星公益表演赛

时间：3月22日15:00

三、世纪大战 RNG vs iG

RNG vs iG 天王山之战

顶尖ADC世纪对决

扫描二维码投票打CALL赢取Uzi & JackeyLove参与设计的限量帽衫

3月18日敬请期待

四、六年满贯之路回顾

四、LPL六周年同人征集大赛

翻山破浪 并肩见证

活动时间 2019年3月14日18：00 - 4月14日23：59：59

以LPL六周年为主题方向：可以描绘出你心目中的LPL梦幻阵容、也可以设计你最喜爱的选手主题皮肤或周边、最精彩的赛场瞬间、或是给LPL六岁的生日祝福等。

活动奖励：400Q币+Uzi & JackeyLove限量连帽衫或队服随机1件

以上就是LOL英雄联盟职业联赛六周年活动地址分享，希望大家喜欢！