win10系统蓝牙在哪管理？蓝牙驱动在哪设置

2019-03-18 17:04:18 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

win10系统自带蓝牙功能，但是很多用户并不会使用，那么如何管理设置呢，91单机小编给大家带来win10系统中将蓝牙驱动卸载的具体解决步骤。

1、在桌面上我的电脑的图标上点击鼠标右键，选择管理。点击“管理”后;

2、会弹出计算机管理的窗口，点击“设备管理器”，在右侧会看到设备的列表信息;

3、我们找到蓝牙选项，点击蓝牙前边的箭头(XP系统是点击蓝牙前的加号)可以看详细的设备描述;

4、在蓝牙设备上，点击鼠标右键，选择卸载;卸载时若弹出“确认设备卸载”对话框，需要勾选“删除此设备的驱动程序软件”;

5、等待进度条走完，确定蓝牙驱动卸载完毕。

相信你们看完了以上描述的win10系统中将蓝牙驱动卸载的具体解决步骤