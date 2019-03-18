刀塔自走棋野兽德血入流怎么玩 野兽德血入流玩法思路介绍

2019-03-18 17:03:31 来源：91单机游戏 编辑：NO

刀塔自走棋野兽德血入流是最近很受玩家喜欢的玩法阵容，相信不少玩家还不知道这个阵容该怎么搭配吧？下面小编为大家分享一下刀塔自走棋野兽德血入流的玩法攻略，一起来看看吧！

在刀塔自走棋野兽德血入流阵容怎么玩呢，有什么玩法攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于刀塔自走棋野兽德血入流阵容玩法攻略，希望大家喜欢。

刀塔自走棋野兽德血入流阵容玩法攻略

话不多说先上阵容：4德鲁伊(小鹿，大树，先知，熊德)、剧毒术士、狼人、nec、蛇女、风行，最后的最后可以补个死亡先知，不过一般是打不到10人口游戏就结束啦。

这套的优势是不需要人人都抢的露娜和奶德必备的ta，转而是把冷门的剧毒术士当核心，更加容易成型，[妈妈再也你担心我皮肤为什么这么黑了]，到10人口还有4野兽，3精灵，3术士，2亡灵的buff，画面简直不要太美。

对局思路：前期那打工仔地精三兄弟最好，tk现在无敌强。5回合f一下，9回合f一下，如果能早白嫖到熊德就起飞了(这不废话)。前期的话有狼人和剧毒术士就拿，小鹿可以拿来理财，特别说一句，就算你特别崩，剧毒术士站好位也能轻松帮你打过野怪。核心是剧毒术士，保剧毒就完事儿了，2x剧毒就能扛起大旗了，没必要强行追三。接下来就是17回合升7启动，血量压力不大就21回合升8启动。刷到3x大树3x先知止血。

7人口阵容：3x大树，3x先知，3x小鹿，熊德，风行，2x剧毒，2x狼人。8人口上2x蛇女，没有的话就上1x死灵术士，9人口补上蛇女。

以上就是刀塔自走棋野兽德血入流阵容玩法攻略，希望大家喜欢！