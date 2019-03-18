刀塔自走棋新版本强势阵容有哪些 新版本吃热门吃鸡阵容汇总介绍

2019-03-18 17:01:59 来源：91单机游戏 编辑：NO

刀塔自走棋经过几个版本的更新后阵容不断调整，很多小伙伴不知道在新版本中什么阵容最强势？下面小编为大家分享一下刀塔自走棋新版本强势阵容推荐，一起来看看吧！

在刀塔自走棋最强阵容怎么搭配呢，有什么搭配攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于刀塔自走棋最强阵容搭配攻略，希望大家喜欢。

刀塔自走棋最强阵容搭配攻略

地精术士流：

伐木机、发条、科比、修补匠、炼金术士、炸弹人、影魔、死灵法师、潮汐猎人、蛇发女妖

构成为6地精3术士2娜迦

精灵刺客流：

敌法师、利爪德鲁伊、树精卫士、先知、狼人、圣堂刺客、风行者、幻影刺客、沙王、小鹿

构成为6精灵4野兽3刺客

巨魔骑士流：

混沌骑士、月之骑士、蝙蝠骑士、死亡骑士、巨魔战将、巫医、暗影萨满、死灵法师、巫妖、死亡先知

构成为4巨魔4骑士3术士

地精三法流：

赏金猎人、伐木机、修补匠、发条技师、炼金术士、工程师、水晶室女、光之守卫、闪电幽魂、矮人直升机

构成为6地精3法4工匠

骑士三龙流：

混沌骑士、月之骑士、蝙蝠骑士、死亡骑士、全能骑士、龙骑士、帕克、冥界亚龙、潮汐猎人、蛇发女妖

构成为6骑士3龙2娜迦

九战士流：

船长、末日使者、鱼人守卫、剑圣、巨牙海民、小小、斧王、谜团、巨魔战将、狼人

构成为9战士2人类2元素

六战士流：

斧王、巨牙海民、巨魔战将、卓尔游侠、船长、狼人、鱼人守卫、死灵法师、谜团、蛇发女妖

构成为6战士2亡灵2娜迦

野兽召唤流：

巨牙海民、剧毒术士、狼人、利爪德鲁伊、小鹿、先知、沙王、

构成为6野兽2德鲁伊

野兽战士流：

利爪德鲁伊、鱼人守卫、巨牙海民、巨魔战将、蛇发女妖、船长、末日守卫、剧毒术士、狼人

构成为4野兽6战士2娜迦

兽人法师流：

斧王、剑圣、小小、兽王、干扰者、水晶室女、闪电幽魂、光之守卫、蛇发女妖、潮汐猎人

构成为4兽人3战士3法师3猎人

以上就是刀塔自走棋最强阵容搭配攻略，希望大家喜欢！