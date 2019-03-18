三星s10+怎么设置指纹解锁？生物识别功能怎么用

2019-03-18 17:01:05 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

指纹解锁是现在很流行的手机安全功能，三星S10+要如何设置呢，91单机小编给大家带来三星s10+设置指纹解锁的具体操作方法。

手机桌面点击【设置】图标，进入设置页面之后点击【生物识别和安全性】。

点击【指纹】。

将手指放在传感器上面，在感觉到震动后再抬起手指所角度进行感应，直至系统提示成功。