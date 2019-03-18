《DNF》奶萝职业是什么 奶萝职业定位及玩法攻略一览

2019-03-18 16:59:31 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

详细答案：

奶萝是魔法师的第五职业，正式名称是傀儡师，目前还没有正式上线，只是放出了消息。傀儡师可以短暂的控制怪物，使怪物短暂的无法对队友造成伤害，并且在此期间，怪物的一些机制也会失效，比如说布冯的电疗什么的。

由于国服近来都有穿越更新的情况，所以两个新职业应该不用等到八九月份大概率会在今年四月份登录国服，有心在95版本打造新职业的玩家不怕会错过劳动节礼包，另外春节礼包当中也加入了这个新职业，对于12套大佬来说多买多送的90A套和其他奖励直接就可以让两个新职业一上线就达到毕业的程度。

而玩家们最关心的就是新辅助职业的技能情况，以及在实战中能够给队友带来的加成，通过演示视频来看，奶萝的奶量和奶妈一样都是以智力作为基础，同时和奶爸奶妈一样都拥有60减抗被动。

但单纯谈给到主C的加成，奶萝在同等装备的情况下可以说完爆奶妈，提升直追奶爸。很多玩家看完奶萝的演示视频之后都直呼奶妈可以滚出DNF了，以后只和新职业傀儡师玩了。而另外一部分还在完美毕业路上苦苦挣扎的奶妈玩家果断放弃炽天使加入萝莉阵容，奶妈删除，女法建立。

值得一提的是傀儡师比起奶妈来说还有一个巨大的优势，那就是偏爱技能，可以全程为队伍里的主C永久提升25%的加成，相当于比起奶妈强一个25，比25强一个奶妈。另外奶妈除了勇气和守护两个主要的buff技能之外的类似神之教诲，勇气圣歌等辅助技能傀儡师同样也拥有，25级技能火热的爱情就等同于奶妈的神之教诲但爱情是没有CD的发动消耗一个小熊，40级技能命运的奴隶和奶妈的勇气圣歌效果一致，发动条件也是消耗诅咒小熊。诅咒小熊通过傀儡师使用特定技能命中敌人后产生。

虽说奶萝在辅助方面的能力十分出色，但在输出方面就完全不够看了，和奶妈一样她不能吃自己的buff进行提升，前期单独过白图的流畅度不高，如果不打算直接喂升级券的话练级过程可能会有点吃力。傀儡师在还未上线的情况就基本预订了一个超一线职业的位置并且职业顺位还高于奶妈，而被一代新人胜旧人的炽天使小姐姐很可能秒变黄脸婆，也许只有期盼哪天设计师像奶爸一样为奶妈改版加入审判技能后翻身，果然抡锤子才是所有圣职者最终归宿。