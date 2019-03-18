魔兽世界8.15卡兹格利安锻工铁砧在哪里 卡兹格利安锻工铁砧位置详情介绍

2019-03-18 16:58:17 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.15版本卡兹格利安锻工铁砧是新版本上线的一件游戏道具，相信很多小伙伴都不知道怎么才能找到卡兹格利安锻工铁砧吧？下面小编为大家分享一下卡兹格利安锻工铁砧位置详情介绍，一起来看看！

魔兽世界8.15版本卡兹格利安锻工铁砧位置在哪?魔兽世界8.15版本很多任务都更新会新增加了，在8.15版本的锻造任务中玩家们可获得卡兹格利安锻工铁砧，但是很多玩家不知道卡兹格利安锻工铁砧在哪，下面小编就为大家分享魔兽世界8.15卡兹格利安锻工铁砧位置信息，一起来看看吧。

魔兽世界8.15卡兹格利安锻工铁砧位置

在玩家做完锻造任务的时候，到锻造训练师的身后，靠墙的地方即可找到铁砧。

始祖龟世界任务

首先要明白这个任务的做法。

跟老入水对话后会传送到一个位置，地上有一个小奥术符文，同时地面上有黄色的闪光标出图形，根据任务有三角、方块、圆形三种，图形大约会在5秒左右后消失。

图形出现的同时就可以开始跑了，图形消失不代表任务失败，继续按照图形标出的路线跑回起点就完成任务，之前我在这里浪费了很多时间。

这里可以开团并追踪成就，多对话几次，用光柱或者玩具或者其他的什么东西在地面上标出拐点，然后沿着路线跑就可以了，方向没有关系。

没赶上7点之前的那波方块，但是三角我只试了2次就完成了。

成就点亮以后退团再跑一次完成任务。

估计方块跟三角一样不难，毕竟是直线，圆形可能要多试几次。

以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.15卡兹格利安锻工铁砧位置，希望对各位玩家有所帮助。