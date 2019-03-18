阿里旺旺怎么屏蔽广告消息？防骚扰功能在哪设置

2019-03-18 16:57:01 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

阿里旺旺是淘宝用户都会使用的软件，不时会受到许多广告信息的骚扰，91单机小编给大家带来阿里旺旺中将垃圾信息屏蔽的具体操作方法。

1、我们先登录阿里旺旺，点击左下角的旺旺图标，再选择“系统设置”;

2、打开“系统设置”页面后，点击“安全设置”——“防骚扰”，选择启动防骚扰的范围后，点击“新增”按钮;

3、在弹出的“过滤骚扰消息”对话框中输入你需要屏蔽的关键词，比如你不想收到关于发票的旺旺消息，就可以在此输入“发票”，点击“确认”按钮;

4、这样“发票”这个关键词就被添加成功，再点击页面下方的“确认”按钮，这样就设置成功了，下次如果其他人发送旺旺消息中有含有“发票”这个关键词，你就不会再受到这条消息了。

根据上文描述的阿里旺旺中将垃圾信息屏蔽的具体操作方法