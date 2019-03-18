DNF渔人之海的女儿活动有哪些奖励 渔人之海的女儿活动玩法详情一览

2019-03-18 16:55:21 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF渔人之海的女儿活动是游戏中新上线的愚人节活动之一，不少玩家都不知道这个活动该怎么玩？能获得哪些奖励？下面就一起跟小编来具体了解一下吧！

地下城与勇士在3月21日更新后会上线愚人节活动渔人之海的女儿，大家知道DNF渔人之海的女儿活动怎么玩吗?DNF渔人之海的女儿活动奖励有哪些呢?下面99单机网就为各位玩家分享DNF渔人之海的女儿活动详情及奖励详情，一起来看看吧。

DNF渔人之海的女儿活动详情

活动时间：2019年3月21日~2019年4月23日

活动内容：收集海洋之珠、华丽鱼人的妄想

参与小游戏获得的道具，可在[梦中的鱼人罐]NPC商店兑换[海洋之珠]页签的奖励

海博伦的军组装备礼盒，开启后，可以从海博伦的君主套装中选择获得1件装备

鱼人之跃板鞋装扮礼盒。开启后，可以选择职业获得1个[鱼人之跃板鞋]鞋子装扮

强烈的气息礼盒(120个)。开启后，可以获得120个强烈的气息

星空裂缝通行证随机礼盒。开启后，可以随机获得2~5个星空裂缝通行证

参与小游戏获得的海洋之珠可兑换以上奖励，98个海洋之珠可兑换1件海博伦装备，账号限购1次。

鱼人的徽章礼盒。开启后，可以获得1个[活动]华丽的蓝色徽章[跳跃力]

深海贤者的跳跃药水。使用后，在300秒内跳跃力 +50，效果持续5分钟。

深海贤者的恢复药水。使用后，恢复30%的HP、MP，并且解除所有异常状态，与闪亮的雷米援助共享冷却时间。

参与无限模式小游戏获得的华丽鱼人的妄想可兑换以上奖励，41个华丽鱼人的妄想可兑换1件海博伦装备，账号限购1次。

参与无限模式小游戏获得的道具，可在[梦中的鱼人罐]NPC商店兑换[华丽鱼人的妄想]页签的奖励

海博伦的君主装备礼盒。开启后，可以从海博伦的君主套装中选择获得1件装备

人鱼之羽板鞋装扮礼盒。开启后，可以选择职业获得1个[鱼人之羽板鞋]鞋子装扮

水滴伤害字体(一年)。使用后，将该伤害字体添加到皮肤仓库

以上就是小编为大家带来的DNF渔人之海的女儿活动详情，希望对各位玩家有所帮助。