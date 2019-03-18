《逆战》电磁加农炮怎么使用 电磁加农炮使用技巧分享

2019-03-18 16:54:24 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

逆战电磁加农炮怎么使用？有什么使用细节的技巧？很多玩家都不太了解，为了大家能够更加了解这个加农炮，今天91小编给大家带来了电磁加农炮使用技巧分享，希望能够帮助到大家。

单个的电磁加农炮是不能使用的，需要一套装备才可以放技能。

详细答案：

单个的电磁加农炮是不能放技能的，需要一套装备才可以放技能。

其他装备放技能的方法：

宙斯加雅典娜激活无敌冲锋(主武器V建技能)

宙斯加阿瑞斯激活闪电链(主武器左键加强)

宙斯加普罗米修斯激活追踪火箭炮(主武器右键)

雅典娜加阿瑞斯激活连发(一直按左键连发)

雅典娜加普罗米修斯激活牵引(右键)