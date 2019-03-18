魔兽世界8.15版本Ub3r扳手怎么获得 Ub3r扳手获取攻略详解

2019-03-18 16:53:41 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.15版本Ub3r扳手是游戏中新上线的一件游戏道具，相信有不少小伙伴都还没获得吧？下面小编为大家分享一下魔兽世界8.15版本Ub3r扳手的获取攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！

魔兽世界8.15版本新增了很多任务，其中Ub3r扳手任务需要玩家们使用退币抛掷器和静电感应矩阵才能完成，很多玩家都不知道怎么收集Ub3r扳手材料，下面小编为大家带来了魔兽世界Ub3r扳手获得方法，一起来看看吧。

魔兽世界Ub3r扳手获得方法

问题:

Ub3r扳手 [退币抛掷器][静电感应矩阵][微型能量核心] 都在哪能打到啊，新的工程扳手，找了半天也找不到出处。

答案：

暴富老一，神庙老三，谷地左上角有个岛出的刃兽王，海峡63 63也就是初始任务的一个垃圾堆上面有个刃兽王。

Ub3r-扳手

使用：召唤一个Ub3r-建造器来协助施法者20秒。如果没有指定Ub3r-建造器的类型，一个随机类型的建造器会出现。(15分钟冷却)

允许工程师建造Ub3r-建造器。

啊内：数据库现在建造器有疑似4个占位符。

Ub3r扳手材料获取

找到你的导师，领取任务，一路做下去就OK了。功效是召唤一个随机的Ub3r发明，持续20秒。如果没有指定的，就出随机的……

随机类型分别是Ub3r强化目标假人、炸弹机器人以及Ub3r哨卫Mk.X8.0型。

扳手制作需要：退币抛掷器，静电感应矩阵，微型能量核心2，绝热线路50，雷银矿石15，白金矿石10，驱灵金10。

以上就是小编为大家带来的魔兽世界Ub3r扳手获得方法，希望对各位玩家有所帮助。