《全境封锁2》怎么快速练级 快速练级方法介绍

2019-03-18 16:52:42 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全境封锁2怎么快速练级?有没有什么捷径可以升级快一点？想必很多朋友都还不是很了解吧，今天91小编给大家带来了快速练级方法介绍，希望能够帮助到大家。

增强剂发射器

这个技能应该是最牛逼的技能了，3层储能，短CD，高速回复，试过你就会爱上它，不必多讲。

除了需要按两下以外是全方位吊打修理无人机的，不管你是独狼还是组队玩家都强烈推荐。

火种发射器

比较实用的一个技能，组队玩家和独狼玩家都适合的技能。

这个技能可以解除一切缩头乌龟给你带来的烦恼。

还可以阻止各种胖子锤哥对你的穷追不舍让你好好爆它的头。

嚣张特工甚至可以拿这个技能来堵门。

非常好用，我很喜欢的一个技能。

缺点是瞄准不是很方便，而且容易出现收不起来导致你在掩体中站起过久导致当场出殡。

还需要引爆。