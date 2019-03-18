《鬼泣5》剪刀怪怎么打 剪刀怪打法攻略一览

2019-03-18 16:51:15 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

鬼泣5剪刀怪怎么打?相信这个怪物让很多玩家都感到头疼不已，很多玩家都烦死了，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了剪刀怪打法攻略一览，希望能够帮助到大家。

剪刀怪弱点打法介绍

游戏中的剪刀怪弱点是需要将它的面具打掉才能造成有效伤害，而攻击的时机就是看面具变红的时候。

这里推荐在地面或者空中连续攻击等触发拼刀然后马上闪开，在碎掉剪刀后立即锁定怪，然后看面具变红瞬间开枪可秒掉。

鬼泣5剪刀怪弱点打法就给大家介绍到这，看完后是不是觉得很简单?快去游戏里试试吧。