vivoz3i滑屏特效怎么设置 vivoz3i滑屏特效设置教程分享

2019-03-18 16:48:48 来源：91单机游戏 编辑：NO

vivoz3手机是最近很受欢迎的一款新机型，不少网友都已经入手了，那么这款新手机滑屏特效怎么设置呢？下面就一起跟小编来了解一下吧！

vivoz3i怎么设置滑屏特效?下面小编给大家介绍一下，希望你能喜欢!

1.打开vivoz3i手机桌面，在手机主界面长按空白区域，底部会弹出来一个设置栏;

2.在弹出的设置选项，点击【滑屏动效】选项;

3.可以设置各种各样的滑屏特效，每一个特效都有不同的效果，大家可以选择自己喜欢的一个进行设置即可。

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