2019清明节放假安排 2019清明高速免费吗

2019-03-18 16:48:03 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

2019清明节就快到了，那么2019清明节什么时候放假？2019清明高速免费吗？接下来小编就告诉大家，一起来看看吧。

4月5日(星期五)放假，与周末连休。请广大市民提前安排好工作生活，节日期间注意安全，度过一个文明、平安的节日假期。

北京市人民政府办公厅

2019年3月14日

2019年清明节放假时间安排表

那么今年清明节高速路是否免费呢?免费哪几天?

根据2019年清明节高速最新消息，2019年清明节高速免费3天。即4月5日(清明节当天)，4月6日和7日(周末两天)高速都是免费通行的。

清明节高速免费规则

清明节高速的免费时间是从4月5日0时，一直到4月7日24时。需要提醒的是，免费时间是以出高速为准的，比如车主4月4日进入高速，虽然进入的时间是收费时间，但是出高速的时间是4月5日，依然免费;如果进高速是在免费时间内，比如说是4月7日，但出高速时已经4月8日了，这时依然收费。

清明高速公路继续对7座以下客车免费通行。

清明高速免费注意事项：

首先，上高速时间是不会管你的，但是下高速的时候却是要注意的。也就是说车主下高速如果想要“免费”的话，要有一个时间点的，4月5号0点之后下高速才免费，4月7号24点之前也是免费的。如果没在这个时间内下高速的话，那就是要收取相关的费用了。也有不少新车主，第一次上高速，对于免费通行时间还是把握的不是很好。

其次注意的是，高速“免费”的情况一直是针对7座以下的小客车，一些比较大型的汽车是不可以免费上高速的，还有那一些皮卡车，大货车等这些也都不是免费的。包括一些私家车，超过7座同样是不能够享受这个免费的。第三点就是，在遇到这种免费时间的时候都会想尽各种办法，就是为了能够蹭一下这个免费的时间，尤其是有的人可能在下高速的时候发现时间还没有到，还差几分钟，他们就会把车停在路边等待，其实对于这样的一种情况真的是错误的，而且也是违章的。

最后，清明节高速车辆多，面对这么大的车流量，如果每个人都这么做，很容易就会导致堵塞，高速堵车，可不是一时半会能够解决的。小编在此建议各位车主，在节假日而高速又免费的情况下，应合理地安排出行时间及路上的路上。一切做好规划之后，再去做，也有很多车主在免费的时间段将车停在服务区，等待下高速的时间，其实这样的行为都是不提倡的，特别是在车流量比较大的时候，有可能会造成拥堵的情况，那么这样的后果也就只能自己负责了。

拼假建议：2019年4月1日(周一)~2019年4月4日(周四)请假4天，可拼9天清明节小长假