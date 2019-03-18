魅族note9如何开启悬浮窗权限 魅族note9悬浮窗设置教程分享

2019-03-18 16:46:40 来源：91单机游戏 编辑：NO

魅族note9是最近很受关注的一款新手机，不少小伙伴入手之后不知道怎么开启手机的悬浮窗权限？下面就一起来看看小编为大家带来的软件教程吧！

魅族note9怎么开启悬浮窗权限?下面小编给大家介绍一下，希望你能喜欢!

首先打开魅族note9手机，在桌面找到【设置】图标，点击进入设置界面

进入设置之后，在设置界面找到【应用管理】点击打开

下拉找到【权限管理】选项，点击打开

选择【已安装】选项，点击自己需要设置的应用程序

找到【悬浮窗】选项，即可设置打开或是关闭该权限。

以上就是小编为大家收集的魅族note9如何开启悬浮窗权限?魅族note9开启悬浮窗权限攻略的相关内容！