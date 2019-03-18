《全境封锁2》肯卓的自由怎么获得 肯卓的自由获取攻略一览

2019-03-18 16:46:12 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在全境封锁2里很多玩家都不知道肯特的自由这把手枪设计图要怎么获得，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了肯卓的自由获取攻略一览，希望能够帮助到大家。

肯卓的自由设计图获取方法

在刷设计图前先提醒下各位：

要按顺序打，要按顺序打，要按顺序打!一些朋友参考了建议去刷了下面地图很多遍就一直没出，所以为了以防万一请一定按照顺序来进行攻略。

1.打通国会大厦获得第一个奇特零件<扳机和设备>;

2.打通美国历史博物馆(困难或更高)(世界四存疑);

3.打通观点博物馆(困难或更高)(世界四存疑);

4.打通航天局总部(困难或更高)(世界四存疑)。

一般难度和困难难度都会掉，不过感觉困难难度掉率会高些，所以有能力的尽量打困难难度吧。

详细路线：

1.国会大厦打完之后会获得：

2.根据扳机和设备上的署名去打美国历史博物馆：

3.根据机匣和皮肤上的署名去打观点博物馆：

4.根据准心和导轨上的署名去打航天局总部，获得握把和标签以及设计图：

全境封锁2肯卓的自由设计图获取方法就给大家分享到这，需要刷这把奇特手枪的小伙伴快参考上面的攻略去游戏里获取吧。