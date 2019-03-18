魅族note9和红米note7怎么选 二者区别对比评测

魅族note9已经发布了，很多用户都在问魅族note9和红米note7怎么选？小编为大家带来了二者区别对比评测，一起来看看吧。
首先是外观，两者的工业设计风格都延续了自家以往的风格，红米Note7比魅族Note9高6.11mm，比Note9宽0.81mm，但是Note9比Note7厚0.55mm。重量方面，Note9的重量是169.7g，Note7的重量是186g，比Note9重16.3g。红米Note7有三个配色——梦幻蓝、暮光金和亮黑色，魅族Note9也有三个配色——幻黑、皓白和星耀蓝。
性能方面，Note7搭载的处理器是骁龙660，Note9搭载的处理器是骁龙675，国内首发。这两颗处理器的性能虽然有差距，但基本在一个档次上，玩很多比较大型的游戏都没有什么问题。续航方面，这两款手机的电池容量都是4000mAh，都支持18W快充。
在相机方面，魅族Note9和红米Note7同样使用了三星GM1 4800万像素传感器，在千元机领域里拍照性能名列前茅。但是，魅族Note9的摄像头有更多惊喜，采用了定制的三星GM1 ，拥有6P镜头，而且副摄像头方面用了素质更高的黑白摄像头而不是红米Note7的彩摄RGB摄像头。因此，在拍照性能方面，魅族Note9要小胜红米Note7。
拍照方面，红米Note7双摄的像素是4800万和500万，前置摄像头的像素是1300万;魅族Note9双摄的像素也是4800万和500万，前摄像素是2000万。虽然都是“水滴屏”，但Note7屏幕的尺寸稍大，达到了6.3英寸。
作为性价比不错的两款千元机，魅族Note9和红米Note7最大的差别可能要数处理器了。魅族Note9采用了高通骁龙675处理器，是国内首次发布，性能比上代产品670提升了至少20%。相比之下，红米Note7的骁龙660处理器已经是两代以前的产品，看上去有点像是在清库存。另外，魅族Note9还有定制的Hyper Gaming游戏优化技术，整体游戏性能大幅度领先红米Note7。
在相机方面，魅族Note9和红米Note7同样使用了三星GM1 4800万像素传感器，在千元机领域里拍照性能名列前茅。但是，魅族Note9的摄像头有更多惊喜，采用了定制的三星GM1 ，拥有6P镜头，而且副摄像头方面用了素质更高的黑白摄像头而不是红米Note7的彩摄RGB摄像头。因此，在拍照性能方面，魅族Note9要小胜红米Note7。
价格方面，红米Note7的售价是999元、1199元和1399元;魅族Note9的价格是1398元和1598元。
魅族Note9的起售价比红米Note7贵了200元，但是无论是外观和配置上的提升都是十分明显的。没有对比就没有伤害，恐怕要等红米Note7 Pro出来才能再次和魅族Note9一较高下。
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