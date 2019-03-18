全境封锁2装备属性怎么提升？属性种类有哪些

2019-03-18 16:44:38 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2装备属性对玩家十分重要，有哪些方法可以提升属性呢，91单机小编给大家带来全境封锁2装备属性优化方式。

全境封锁2提升装备战斗力方法：

相信经过了几天的华盛顿救世之旅，各位特工已经基本渡过了前期的练级阶段，进入了中期的速刷以及build建立与优化的阶段。

我们这里把属性分为两种，即定调属性和非定调属性。

顾名思义，定调属性即为装备与生俱来的，当前版本下不可以通过外力改变的，从根本上决定一件装备好不好的属性，但是基本不产生实际效果。

而非定调属性即为最终影响装备效果的属性，但是可以通过外力改变。

那我们开始逐一分析。

在分析之前，我们要说明一下火体电的概念。

何为火体电?

火体电即为：

火力：人物的直接攻击能力(物理DPS);

体力：人物的防御能力(坦克硬度);

电力：人物的技能效果(法术强度)的简写。

人物的整体火体电等级会在装备分数外边一圈显示出来。

好了让我们继续分析，说一下装分。

装备的整体评分，会根据属性的变化而变化，只具直观的参考意义以及提升445左右人物装等开始的门槛式的装备掉落默认评分。(从445左右开始大部分常见掉落手段的橙装掉落都只会比你人物装等高1.5以后取整)

对于提升装备掉落很重要但是只穿分高的没有意义分高并不代表好。

套装：定调属性。

同品牌的套装效果，这个就是最大的定调属性，一件装备其他属性再好，套装不对，肯定只能沦为过渡装。

天赋：分为武器和防具两部分。

武器天赋：数量由品质颜色决定，橙装肯定是三天赋，由上到下等级分别为顶级天赋次级天赋和普通天赋，肯定是一样一种。

武器顶级天赋一般为进攻型/回复型等等强力的特效，部分带有火体电要求次级天赋为属性加成普通天赋一般为辅助类型的特效。

武器天赋数量和等级固定，具体天赋可洗为非定调属性。

防具天赋：数量随机，等级有顶级和普通两种(存疑，目前没见过次级天赋)，顶级天赋一般为特效，部分带有火体电要求，普通天赋为属性加成。

武器天赋数量和等级固定都不固定，皆为定调属性，具体天赋可洗为非定调属性。

属性：只有防具存在。

属性拥有数量和种类两个定调属性，数量即为一件装备上的属性词条数，种类即为火体电三种之一，具体属性可在同种类之间洗词缀，所以具体属性为非定调属性。

插槽：只有防具存在。

属性拥有数量和种类两个定调属性，数量即为一件装备上的插槽数，种类分为两个部分。第一部分是协定和系统两个大类，而每个大类里分为第二部分四种属性。分别为攻击(纯火词缀)、防卫(纯体词缀)、性能(纯电词缀)、普通(随机混杂，有几率出纯种)。

协定和系统中间不可跨越而攻击防卫性能互相不可跨越但是都可以插普通芯片从而进行部分属性跨越。经过以上分析，大家可以理解防具重要的就是天赋属性插槽三种数量和种类都不固定的定调属性。

那么我们如何判断一件装备好坏呢?

经过一段时间的分析，我个人认为在插槽和属性的火体电词缀符合要求种类的情况下，头、枪套、手、裤子(背包和上衣)的插槽+属性+天赋的数量在四(六)个以上即为优质装备，五(七)个以上基本就是极品了。

请注意，这里指的是属性种类几乎全部符合要求。

所以看装备一定要看好这些东西，不要去看评分，由于这些东西都是可洗的，而洗词缀会影响评分，插槽插不同的芯片更是不会对评分有加成。

天赋属性都可以校准，而插槽里的芯片更是可以随意更改，所以我们最后再来分析一下芯片。

芯片的评分可以忽略，只代表了插这个芯片的装备的最低装等，并不是芯片评分高就好，关键要有用。

装备芯片属性对很关键，数值高就更好了。

技能芯片重要的是需求的技能强度能让你满足要求，并且属性是你所需要的，评分低是效果差，但是需求的技能强度低你可以同得上，好的动辄七八千的技能强度要求你一个非电工怎么用?戴着跟没戴一样干瞪眼。

装备优劣的基本分析就到这里，其实武器的基本属性也有细微差别，但是这个因武器而异不好粗略判断，就交给同胞们共同研究。