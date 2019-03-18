vivo x27发布会什么时候开始 vivo x27发布会直播地址分享

vivo x27是vivo最新上市的一款手机，相信小伙伴们都很想入手吧？那么这款手机什么时候发布呢？在哪里能看vivo x27发布会直播？下面就一起跟小编来看看！
vivo在2019年3月19日召开了vivo X系列春季新品发布会，届时会为大家发布新机vivo X27，据悉vivo X27拥有雀羽蓝和粉黛金两种配色，是X系列第一次零界全面屏，91.6%屏占比手机。大家知道在哪看vivo X27发布会吗?下面小编为大家带来了vivo X系列春季新品发布会直播观看地址，一起来看看吧。
vivo X系列春季新品发布会
发布会开始时间：2019年3月19日 19:30
发布会直播地址
官方直播：https://shopact.vivo.com.cn/page/x27coming?cid=z-1-weibo_fabux27yr (点击观看)
新浪直播：http://video.sina.com.cn/l/p/1726349.html (点击观看)
中关村直播：http://mobile.zol.com.cn/711/7118918.html (点击观看)
将科技与自然相连,让美更进一步! 3.19,vivo X27与你相约中国・三亚。vivo将于北京时间3月19日19：30在海南三亚举办vivo X系列新品上市发布会，届时vivo X27将会与我们见面。
vivo X27将会拥有两种配色：雀羽蓝和粉黛金。在摄像模组方面，vivo X27后置将会搭载4800万像素镜头、广角、夜景镜头，前置则采用了升降式摄像头。除此之外，vivo X27拥有8GB+256GB存储规格以及4000mAh容量大电池，并且将会迎来X系列首个零界全面屏设计，屏占比高达91.6%。在软件方面，Jovi疑似进行了升级，拥有多轮对话的功能，智慧功能更加丰富。
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