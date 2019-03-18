《全境封锁2》单人模式怎么玩 单人模式玩法攻略介绍

2019-03-18 16:43:35 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全境封锁2单人什么技能好?有什么玩法技巧?很多玩家喜欢自己单刷，为了大家能够更加了解这个模式的玩法，今天91小编给大家带来了单人模式玩法攻略介绍，希望能够帮助到大家。

单人模式玩法技巧分享

单刷必备技能：

1.修理无人机和突袭机枪塔;

2.机枪塔可以保护你不被偷菊花，无人机可以修复你的装甲;

3.化学发射器也是不错的选择，选择加血或者选择破甲都行。

个别副本的单刷要点

28主线最后一关，应该先清完第一波怪，然后直接上机枪打一波小怪。打一会儿右边的罐子，打一波小怪打一会儿罐子，打一波小怪打爆罐子。下去清两拨小怪，去左边的机枪，打爆罐子，瞄准船，打死小怪，打爆胖子，回原点防守，杀掉所有怪，慢慢打舱盖。

如果28级去打，可以先打完第一波怪 ，上机枪重复上面的步骤但是不打爆罐子，留一丝血。去左边机枪，打爆罐子，回去打爆右边罐子，然后秒了胖子直接回原点防守。

关于专精

1.爆破是单刷最强职业，爆发输出最高的职业，花样最多的职业，最好玩的职业，但不是最强的职业。

2.狙击才是最强的职业。

3.生存非常尴尬，但是组队还是要一个的，需要被动。

关于掉落

众所周知现在的世界上限是世界4，然后大部分人都已经世界4了，世界5的要求只要425，所以继续刷世界没啥意义，所以大家都把号仍在425 430就练小号或者休息去了。然而我不知道为什么就刷到了450，然后在提升的过程中一个奇妙的现象引起了我的注意，所有的掉落都是448，只有极个别情况会掉落450+，引起了我的猜测这游戏的掉落池分等级，于是经过长期反复的测试 以下是我目前的结论：

1.掉落只分两池 高池和低池

低池包括但不限于：世界掉落，所有的boss掉落，地上能开的箱子的掉落，据点奖励，每日悬赏等等。

高池包括但不限于：每日任务奖励，升级箱子(会随机出现高级掉落，而且比高级掉落更高)。

这个结论目前来看不仅影响装备等级，500之后也会产生影响。