《剑网3》晓月笼纱怎么获得 晓月笼纱获取攻略一览

2019-03-18 16:42:31 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在剑网3网游中这次的花朝节活动中晓月笼纱面部装饰到底好不好看呢?有哪些获取的方法呢？很多玩家都不太了解，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了晓月笼纱获取攻略一览，希望能够帮助到大家。

剑网3花朝节晓月笼纱图文介绍：

全新花朝面部挂件【珠玉拂帘】【晓月笼纱】今日上架!

晓月笼纱以薰衣草紫轻柔薄纱搭配珊瑚、贝壳等精致配件加以点缀，凸显朦胧美感，恰如寒山月渡照清影，晓风入帘唤梦幽。

两款面部挂件不仅独具风情，穿戴后还可获得专属的足迹脚印表现特效。每款面部挂件定价15,000通宝，分为使用后绑定版和绑定版。

晓月笼纱使用后绑定版，3月18日20:15每款限量销售5,000个(电信区4,000个，双线区1,000个)，不可代付;

晓月笼纱绑定版，3月18日20:30—4月8日7:00，限时3周不限量销售，可支持代付。