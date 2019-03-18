魔兽世界8.15团本怎么玩 新版本团本打法技巧攻略

2019-03-18 16:42:31 来源：91单机游戏 编辑：NO

魔兽世界8.15版本已经上线了，相信很多小伙伴都已经在体验了，那么在新版本中团本怎么玩？下面就一起来看看小编为大家带来的游戏攻略吧！

魔兽世界8.15团本怎么玩?魔兽世界国服8.15版本已经上线了，那么wow8.15新团本任务怎么做呢，接下来小编就为玩家们介绍下魔兽世界8.15团本玩法攻略，一起来看看吧!

魔兽世界8.15团本玩法

魔兽世界8.15新团本除了要击败对方阵营的首领外，暴雪还新增了闪回事件，对战部分boss时将会暂时变更为对方的阵营。

如果某个职业无法转变为对应种族，则会按照前文对应的基础种族的规则进行转换(比如你玩的是黑铁矮人圣骑士，由于无法转变为玛格汉兽人圣骑士，那么你的角色会按照矮人圣骑士的规则转变为牛头人圣骑士)。

与奥迪尔掉落规则相同，特质装将不会出现战火和泰坦，武器不会出现泰坦。你的法术和技能有几率触发灵魂羁绊，持续15秒。在灵魂羁绊持续期间，你和离你最近的盟友每5秒均会恢复10089点生命值，且急速提高242，持续5秒。

诱惑之力，你的法术和技能有几率召唤邦桑迪的灵体，引诱你向他靠近。如果你成功接近他，所有属性将提高76，持续5分钟，最多可叠加5层。如果你未能响应他的呼唤，将失去一层。

好了，以上就是小编给大家带来的关于魔兽世界8.15团本玩法攻略介绍！