全境封锁2孤狼怎么玩？单人怎么快速满级？

2019-03-18 16:41:07 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2不少玩家都是单人玩家，并没有开黑的好友，那么什么方法适合单人快速升级，91单机小编给大家带来全境封锁2孤狼升级技巧，。

独狼玩家快速升满级攻略分享

1、任务系统分类

全境2的任务系统王要分为：王线、支线、据点战、随机问号、广播、公开处决、占领目标、运输物资

其中，主线、支线、据点为固定任务，随机问号、广播、公开处决、占领据点.运输物资为的机任务

升级必做任务为主线和支线，如果感觉装备不好，可做随机任务，尽量把据点战留到30以后做，据点战资源丰，可以作为30后第一梯段的装备更新

2、枪械装备

1～30级不需要纠结装备武器选择，武器哪个顺手用哪个，推荐步枪警用m4，g36以及刚出生自带的那把(名字没记住，好像是p什么16)，另外轻机枪很好用，很好用，11级支线长弹夹必做!随意褡配武器，只要自己顺手!装备也是，初期不要纠结颜色!看护甲就够，22级后有好的再稍微痞配一下便可!

3、重点技能天賦

这个必须强调，独狼向出技能，优先出强化针和加血无人机，加解锁双加护甲技能，具他的都可以后续出!天赋上先吧护甲，经验加成，包包容量，枪械配件的点满，其他慢慢点，25级就可以全部点满的，不急着点多余的，30级再点也不迟!只要出了双加血，独狼基不就是突突突升

4、前期装备不要拆不要卖

新的任务系统有个计划任务，需要捐赠物资，前期不要的装备先留着包包里，捐贈完了再卖再拆