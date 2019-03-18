刀塔自走棋怎么玩国服 刀塔自走棋国服切换方法介绍

2019-03-18 16:40:59 来源：91单机游戏 编辑：NO

刀塔自走棋是近期很热门的一款游戏，在游戏中国际服经常会出现卡顿状况，很多小伙伴想回到国服玩耍，那么刀塔自走棋怎么玩国服？下面就一起跟小编来了解一下吧！

刀塔自走棋国服怎么进入?刀塔自走棋自上线开始，深受玩家的喜爱，但dota2自走棋也只能从steam上下载外服版的来玩，那么dota2自走棋国服版的可以下载吗，接下来随小编一起来了解下刀塔自走棋国服进入方法介绍吧!

刀塔自走棋国服怎么进入

先到STEAM下载DOTA2，下载好后在主页面的地区处查看，如果显示的地区为各个国家则说明还是国际服，如果是国内城市说明是国服，

然后在左上角DOTA2下拉点击属性，在设置启动项中输入“-perfectworld”保存。

点击启动DOTA2，如果没有完美通行证会提示注册，启动国服需要同时拥有Steam和完美的通行证。

以上步骤都弄好后，在主页面选择游廊，进入自走棋模式，首次进入要安装地图。

刀塔自走棋国服玩法 刀塔自走棋模式的玩法采用回合制，有点类似国际象棋的玩法，玩家在棋盘上排兵布阵，在下一回合中和对面的敌人进行PK，每回合都有编辑阶段、准备阶段和战斗阶段，只有编辑阶段可以调整棋盘上的棋子，最终以信使的血量清零为结果，血量没了就输了。

以上是小编为各位带来的刀塔自走棋国服怎么进入的全部内容！