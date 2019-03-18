《全境封锁2》有哪些实用技巧 基础实用技巧汇总分享

2019-03-18 16:39:30 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全境封锁2怎么玩?游戏玩法有哪些?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了基础实用技巧汇总分享，希望能够帮助到大家。

实用技巧分享

1. 角色没有跳跃和蹲下两个技能

如果你习惯了大多数的射击类游戏，而之前并没有玩过《全境封锁》系列游戏，那么在刚开始你一定不习惯这个游戏的某些动作射击。

是的，角色没有蹲下和跳跃的技能，取而代之的是“寻找掩体”和“跨越障碍”两个技能。

2. 你可以使用两把主武器，一把轻武器

在游戏刚开始你只能使用一把主武器和一把轻武器。然而在完成第一个主线任务之后，你就可以通过解锁天赋点，获得携带第二把主武器的天赋。

两把主武器配合一把轻武器，完全可以应对绝大多数的战斗场合。

3. 你可以使用两种特殊装备和额外的一种投掷武器

你可以使用两种特殊的装备，这些装备需要通过完成任务获得“国防武器装备点”后解锁。

特殊装备包括无人机，脉冲装置，护盾等。投掷武器则是战场上较为常见的辅助工具。

4. 角色使用的是护盾+生命值防御系统

你需要留意自己的护盾值和生命值。

系统判定当角色受到伤害后，首先护盾值会降低。

当护盾值降低为0后，生命值开始降低。

你可以通过使用护盾包来修复受损的护盾，生命值如果受到损伤，可以找个掩体原地不动的进行恢复。

需要注意的使，护盾包有携带数量上限。不过每当结束一个场景的战斗，生命值和护盾值会自动回满。