鬼泣5尼禄红刀蓝拳怎么使用 尼禄红刀蓝拳操作技巧分享

鬼泣5尼禄红刀蓝拳是游戏中很实用的一个游戏技巧，很多小伙伴在游戏中不知道怎么才能使用出这个技能，下面小编为大家分享一下鬼泣5尼禄红刀蓝拳的操作方法，一起来看看！
在鬼泣5尼禄红刀蓝拳怎么操作呢，有什么操作技巧呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于鬼泣5尼禄红刀蓝拳操作技巧，希望大家喜欢。
尼禄红刀蓝拳操作方法
其实蓝拳是个很有节奏的东西，只需要你按得快，一定要在攻击之后按拳就可以了，假如你把拳放在y攻击放在x，你只需要每次按X的时候用手指带着按到Y就可以了，具体的操作方式就是大拇指从X滑到Y，同时左手中指按红刀的节奏按LT，也并没有很难，只是你每次攻击原来是按一个键，现在要按两个键，而且绝对绝对不能乱，不能让拳出在剑前面，否则会断连招，这个节奏感很重要，肌肉记忆养成了就很好玩了，其实也可以把拳放在右肩键，这样长按攻击的时候比较方便调节节奏。
拳头的伤害比红刀高了不少，红刀一刀多大概20伤害，拳头一拳大概四十五伤害，差距明显。
但是红刀你按不出不影响你连招，拳头你按错了就是一个抓取，抓到不能抓的怪就是个小硬直，高难度怪的进攻欲望强的话会有危险，还会打断连招
不过流畅的按出一套XX XXXX，同时踩油门和打拳的话，评价有点爆炸。
不太实用的地方在于，普通的手柄很难分配合理的键位。
但是你真要是按出来的话，红刀百分之20，蓝拳大概百分之30，平砍一刀120，平砍红刀140+，平砍带蓝拳大概180，平砍红刀带蓝拳就是从120变成了200+，你只要每一次攻击都这样按，伤害输出等于增加了一半还要多，还是很可观的。
结论，只要在你这个攻击动作没做完的时候，你按拳都可以出，比如后退前冲上撩斩的红刀是两刀，只要你在这两刀砍完之前，任意时候按拳都可以出拳，所以长动作的剑攻击慢出拳就可以了。
PS：红刀每一刀节奏不一样，但是蓝拳只要你在刀后面按拳，越快越好，所以你们可以鼠标宏了，只要把这两个键绑定在一起就完了，但是一些技能的蓝拳时机可能和平砍不一样，所以光这一个操作就直接把尼禄的系统深度做出来了，卡婊真是动作游戏鬼才。
以上就是鬼泣5尼禄红刀蓝拳操作技巧，希望大家喜欢
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