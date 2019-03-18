《全境封锁2》怎么快速升级 快速升级4个方法分享

2019-03-18 16:38:35 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全境封锁2怎么快速升级?想必很多朋友都还不是很清楚吧，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了快速升级4个方法分享，希望能够帮助到大家。

快速升级方法介绍

根据游戏规则，战役模式升至30级，就可以解锁PVP模式。

但是从目前多方面的反映来看，角色升级的速度确实太慢了，想要短时间内升到30级，确实你需要留意以下一些技巧。

1. 做主线，支线，活动和计划任务

很显然，游戏所设定的机制并不想让你跳过支线而选择直接做主线。

因为主线都有级别和条件限制。不过需要说明的是“计划任务”，它也是非做不可的。

计划任务一般提出的需求条件会比较苛刻，所以说一定记得尽量不要乱出售捡来的来之不易的武器和装备，因为它们可能是计划任务的需求条件。

另外，活动任务你可以选择性的去做，因为这种任务大多数在单机模式下难度较高，死亡后又无复活点，所以完成效率会比较低，拖慢升级节奏。

2. 使用较好的武器和装置会使战斗效率更高

《全境封锁2》的游戏机制造成了它是一种慢节奏的战斗。

你需要找掩体躲避敌人的攻击，主要通过掩体与他们对抗。

正面与他们打斗，绝对会分分钟会被秒掉。

因此，好的武器和装置才能使战斗充满效率。

鉴于可以携带两把主武器，笔者建议你使用一把远程狙击枪(卡宾枪类)和一把慢射速高伤害的突击步枪。

这样可以非常完美的达到掩体对峙效果，即可攻击远处敌人，还可以攻击冲锋而来的中距离和近距离敌人。

其它的高射速，低伤害武器对抗敌人是非常鸡肋，非常拖时的。即便是霰弹枪，由于子弹数量的限制，大多数时候也会让你处于被动局面。

特殊装置方面，建议你前期优先解锁无人机和盾牌。

盾牌可以使用那种可以边移动边使用副武器射击的轻盾。

这个盾在对抗BOSS时，可以起到救命的效果。

无人机则是一个可以流动的射击手，在对抗残血(特别是被狙击枪打成残血)的敌人，补刀效果非常好。

另外，这两个装置都有非常好的使用技巧。

盾牌在耐久度耗尽之前，可以收起盾牌，等待它的耐久度恢复后继续使用，并且它的恢复速度还是比较理想的。

无人机你可以在它使用时间耗尽之前，将它收起，这样将减少一般的冷却时间。

3. 尽早加满辅助类天赋点，升级比装备更重要

《全境封锁2》本身属于一种刷刷刷的射击游戏，装备固然重要，但实际上在PVE模式下，装备并不是特别重要。

因此，你大可不必纠结装备属性加成好坏，因为对抗AI敌人，你只要注重打法，怎样都是赢。

这样以来，你可以把每次升级获得的天赋点，加到“经验值加成”，“背包扩容”，“医疗盾”等比较实用的辅助性天赋上。

大可不必刚开始就加到各种威力伤害，枪械零件上，这样会大大拖慢升级节奏。

4. 尽可能搜刮野外遇到的材料箱

在游戏中，无论是在任务中还是在野外世界里，都可以遇到一些随机刷出的箱子，盒子等。

你可以从中获取各种制作材料，虽然数量较少，但积少成多。

这些材料可用于支援据点指挥官，和制作合成武器装备。

因此遇到箱子盒子，尽情的捡捡捡，你可千万别以为这是在捡垃圾。

这些材料商店不会出售，敌人也不会掉落，和稀有品没什么两样，一些计划任务也会用到这些材料。

经笔者测试，大多数情况下，你所收集的材料远远不够用。而游戏中这些垃圾箱子刷出的数量并不会太多。