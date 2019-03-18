《全境封锁2》独狼玩家治疗技能怎么选择 独狼玩家治疗技能选择推荐一览

2019-03-18 16:37:17 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在全境封锁2里有很多玩家都选择自己一个人单刷，那在单刷的情况下如何选择治疗技能才能更好的治疗我们呢?今天91小编给大家带来了独狼玩家治疗技能选择推荐一览，希望能够帮助到大家。

独狼玩家治疗技能选择

这里推荐化学喷雾(友情提示，键盘按两下技能键放脚底，手柄按一下即可)和堡垒盾。前者的治疗效果相信大家有目共睹，后者不会吃目前的15秒cd bug，比较厚(不过体感也就2倍你自己的血条吧)，还能被奶。

优点是进一步保命，尤其是对面喷子骑脸你又残血的时候，开盾，往脚下放化学治疗物质，你和盾都能回血大幅降低猝死率。

缺点是只能扛正面，侧面还是会被打(被包抄的话利用高掩体挡侧面然后正面刚包抄小怪)，开了之后不能进掩体必须手动关了才醒(熟练之后不是问题)。

盾HP被打光之后有足足240秒的惊人cd(所以要经常关注盾血量，红了就收盾进掩体，盾不是让你硬抗而是相对安全的机动)，只能用手枪(其实目前我用手枪dps反而高的一比……当然盾还有个十字军盾，脆不少，但是可以用冲锋、喷子和突击步枪)。

全境封锁2独狼玩家治疗技能选择就给大家分享到这，希望能给大家在单刷技能选择上带来帮助，如果其他玩家也有自己的技能推荐也欢迎在我们下方评论区留言分享哦。