华为Nova4e和OPPOR15x哪个好 二者区别对比评测

2019-03-18 16:36:45 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

华为Nova4e已经正式发布了，很多用户都在问华为Nova4e和OPPOR15x哪个好？小编为大家带来了二者区别对比评测，一起来看看吧。

华为Nova4e和OPPOR15x哪个好

外观方面

OPPO R15X所配的是一块6.4英寸AMOLED显示屏，分辨率则升级为2340×1080像素,拥有91%的屏占比和覆盖了第五代大猩猩玻璃。OPPO R15X这次采用了塑料材质机身和micro-USB接口，略显遗憾。

而华为nova4e正面是一块6.15英寸“珍珠全面屏”，分辨率为2312×1080像素，采用了德国莱茵护眼认证，屏占比高达84.1%，曲线弧度优美，其中雀翎蓝版本背部的3D幻彩玻璃机身由炫光和渐变两种工艺打造，“s”形光纹加上色彩的变幻让整部手机看起来更加青春时尚。

从屏幕外观对比上来看，OPPO R15x相比华为Nova4e的屏幕更大，分辨率略高一些，而屏占比也要更高一些。两款手机主要区别为一个是标准刘海全面屏，一个是水滴全面屏，外观方面来讲，算得上是各有千秋。

性能方面

核心硬件上，华为nova4e搭载拥有8核12nm制程的麒麟710芯片和128GB大存储，配合3340mAh大容量电池+9V2A安全快充以及双卡双待满足日常所需。且支持背部指纹识别。感兴趣的可以查看一下华为nova4e跑分成绩。

而OPPO R15x搭载的则是高通中端级别的骁龙660处理器。不过这次OPPO R15X拥有6GB内存容量，存储容量为128GB，它的电池容量为3500毫安时，不支持VOOC闪充，另外OPPO R15X支持最高256GB的存储卡扩展。如下为OPPO R15x跑分成绩。

从以上跑分对比可以看出，华为Nova4e和OPPO R15x跑分差异很小，基本处在同一水准上，华为Nova4e和OPPO R15x两款手机的性能水准基本是相当的，大家可以看一看两款手机处理器的详细对比文章，也就是骁龙660和麒麟710对比。另外续航方面，OPPO R15x略强一些，但不支持快充，而华为Nova4e支持快充弥补了电池容量略小的短板。

拍照方面

拍照方面，华为nova4e前置3200万私人订制立体美颜，可以说是新一代自拍神器，背面则采用2400万高清+800万120度超广角+200万虚化三摄配置，支持22大类，500+场景智能识别 ，因此拍照方面应该是这款手机的强项了。

而OPPO R15x搭载了一颗2500万像素的前置置摄像头，后置OPPO R15x则配备了1600万像素+200万像素的后置双摄组合。支持AI智能识别拍摄场景和物体，并以标签形式实时显示在屏幕上，对支持的场景进行针对优化，获得更好的拍照效果。

从以上华为Nova4e和OPPO R15x的相机参数对比可以看到，华为Nova4e前后相机要比OPPO R15x相机规格要高，可以说华为Nova4e的拍照效果要更好一些，下面来看一看华为Nova4e和OPPO R15x样张对比。

价格与配色方面

配色方面，此次华为nova 4e一共有幻夜黑、珍珠白、雀翎蓝三种颜色，售价方面，华为Nova4e的4GB RAM+128GB ROM版本售价1999元，6GB RAM+128GB ROM版本售价2299元。

而OPPO R15x 此次则一共有星云渐变、冰萃银两种机身配色可选择。 OPPO官方仅上架了一个6+128GB存储版本，目前价格则为2299元。由于是主打线下销售的机型，因此价格略高了一些。

对比总结：通过以上华为Nova4e和OPPO R15x的全方位对比可以看出，两款手机差异并不大，相同的6+128GB存储版本，价格则均为2299元。而它们的主要区别在拍照、外观和续航上，那么华为Nova4e和OPPO R15x买哪一款好呢，笔者觉得注重拍照的还是选择华为Nova4e，毕竟华为手机现在的拍照效果己经相当不错了，可以给你带来更好的拍照体验。