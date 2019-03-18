全境封锁2电工玩法技巧是什么 电工配件推荐及玩法攻略介绍

2019-03-18 16:36:02 来源：91单机游戏 编辑：zw

不少玩家最近都在玩全境封锁2游戏，很多小伙伴都知道在全境封锁2游戏中电工流辅助与输出能力还是比较强的，不过由于技能CD问题，需要装备支持及合理选用配件，很多小伙伴都不知道电工配件搭配及玩法技巧是什么样子的？那么，电工配件推荐及玩法攻略是什么呢？下面小编为大家带来电工配件推荐及玩法攻略分享，感兴趣的玩家跟小编一起来看看吧。

像是化学发射器只需要减少冷却50%就可以剩下10秒，冷却240秒的技能需要总和减少冷却为96%可剩下10秒(例如90%+6、%80%+16%都行)。面板减少冷却上限90%，正常240秒的技能减完90%还需要24秒冷却，但是所有技能都可以再搭配技能配件减少冷却来减到剩下10秒(手动部属收回剩5秒)。

入门电工可以先从全套减少冷却开始，再刷同时有技能强度跟减少冷却的装备，渐渐替换，技能强度是用来开配件的。

由于目前450装分的配件大约都要5300~8700技能强度，要玩高配件要有心理准备，世界4、警戒等级3控制点的大箱子(有冷却时间)固定会给450装分技能配件1个。

顺便说明一下警戒等级，控制点旁边牵着红线的小任务，例如广播、解救人质、领地控制、运送资源、巡逻队等等的，红色三角形+1打完之后，牵着线的控制点警戒等级就+1。还有例如"精英"开头这种+2的打完就是警戒等级+2。

个人体感难度，警戒等级3跟挑战难度差不多(无名BOSS)，警戒等级4比挑战难度还难一些(带名BOSS)。

这些是我目前身上装备跟电工有关的天赋，像是我用化学物质发射器(氧化剂)为主要输出技能的话，"电容"很重要，持续时间+20%等于持续伤害+1秒(0.5秒1段伤害)。

单纯加属性的天赋可以叠加，例如电容、涌动、破坏之王之类，最近可部属技能常常坏掉变成15秒，电工玩家表示难受，只能祈祷早日修复15秒的问题。

二代电工不论是辅助还是输出可玩性非常高，想像一下冷却5秒迫击砲塔，冷却10秒轰炸机，在搭上一些恶心的配件，还有120%+120%范围的氧化剂，可以从1楼毒到3楼半，圆形球体范围有缝隙还能穿墙毒人，就不多举例了游戏内好好体验吧!

附熟练度图，技能冷却有三个部位还在校准中，估计可以提高到65%，搭配生存专家掩体内再-10%，75%随便在搭一个450装分的冷却配件可以轻鬆到96%，7800技能强度够开大多数450装分的配件了，电工还是玩的起来，只是校准刷装之路非常苦，比起一代来说。