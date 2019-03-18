华为Nova4e和vivoZ3哪个好 二者使用对比评测

华为Nova4e已经正式发布了，很多用户都在问华为Nova4e和vivoZ3哪个好？小编为大家带来了二者使用对比评测，一起来看看吧。
华为Nova4e和vivoZ3哪个好
外观方面
vivo Z3则选用了6.3英寸19：9灵动水滴屏规划，2280×1080 FHD+全高清分辨率，机身边框得到很好收缩，屏占比轻松到达90.3%，视界效果非常显着!机身背部选用突变镜面工艺，3D微弧规划结合纤薄机身让用户能够轻松握持!
而华为nova4e正面是一块6.15英寸“珍珠全面屏”，分辨率为2312×1080像素，采用了德国莱茵护眼认证，屏占比高达84.1%，曲线弧度优美，其中雀翎蓝版本背部的3D幻彩玻璃机身由炫光和渐变两种工艺打造，“s”形光纹加上色彩的变幻让整部手机看起来更加青春时尚。
从屏幕外观对比上来看，华为Nova4e和vivo Z3两款手机区别并不是很大，只是vivo Z3屏幕略大一些，而华为Nova4e屏占比更高一点，两款手机均为水滴全面屏，外观方面来讲，各有所长。
性能方面
核心硬件上，华为nova4e搭载拥有8核12nm制程的麒麟710芯片和128GB大存储，配合3340mAh大容量电池+9V2A安全快充以及双卡双待满足日常所需。且支持背部指纹识别。感兴趣的可以查看一下华为nova4e跑分成绩。
而vivo Z3 6GB高配版本搭载的是骁龙710处理器，结合vivo手机自家的vivo Dual-Turbo双涡轮加快引擎技术在体系、游戏两方面提速优化，满足用户正常运用需求不是问题。使用的是一块3315mAh的电池，并支持闪充。如下图为vivo Z3跑分。
从以上跑分对比可以看出，在性能方面，华为Nova4e要略逊于vivo Z3，主要是两款手机处理器差异导致的，在游戏方面的话，华为虽然有GPU加速技术加持，但是vivo Z3的游戏性能会更好一些。关于两款处理器的性能，大家可以看一看骁龙710和麒麟710对比。
拍照方面
拍照方面，华为nova4e前置3200万私人订制立体美颜，可以说是新一代自拍神器，背面则采用2400万高清+800万120度超广角+200万虚化三摄配置，支持22大类，500+场景智能识别 ，因此拍照方面应该是这款手机的强项了。
而vivo Z3前置配备双1200万像素摄像镜头，后置1600万+200万双摄镜头可智能识别优化调整多种场景，拍出不一样的美图效果!，而且 vivo Z3还支持后置指纹识别和红外人脸识别技术，即使在夜间黑暗环境下也可以迅速实现面部解锁功能。
从以上华为Nova4e和vivo Z3的相机参数对比可以看到，华为Nova4e前后相机要比vivo Z3相机规格要高，可以说华为Nova4e的拍照效果要更好一些，下面来看一看华为Nova4e和vivo Z3样张对比。
价格与配色方面
配色方面，此次华为nova 4e一共有幻夜黑、珍珠白、雀翎蓝三种颜色，售价方面，华为Nova4e的4GB RAM+128GB ROM版本售价1999元，6GB RAM+128GB ROM版本售价2299元。
而vivo Z3则一共星夜黑、梦幻粉、极光蓝三种配色。售价方面，
4+64GB版本售价为1598元
6+64GB版本售价为1898元
6+128GB版本售价为2298元
对比总结：通过以上华为Nova4e和vivo Z3的全方位对比可以看出，两款手机差异并不大，均采用了水滴全面屏设计，续航能力相当，它们的主要区别在拍照和性能上，同配置6GB+128GB版本的华为Nova4e和vivo Z3售价对比仅差1元，那么华为Nova4e和vivo Z3买哪一款好呢，笔者觉得还是首选华为Nova4e，因为它可以给我们带来更好的拍照体验。而对游戏性能比较偏重的用户可以考虑入手vivo Z3。
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