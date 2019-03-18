魔兽世界8.15修长的皇家肌腱是什么 修长的皇家肌腱获得攻略

2019-03-18 15:06:29 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在魔兽世界游戏中很多小伙伴不知道修长的皇家肌腱吧，那么修长的皇家肌腱怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

《魔兽世界》8.15中，玩家完成一个任务后，可以获得“雷皮之锤”的配方，然后就可以制造该物品了，其中原材料需要一个“修长的皇家肌腱”。

魔兽世界8.15修长的皇家肌腱怎么获得?

只要将下图所示的BOSS打四遍就好了，普通难度即可。