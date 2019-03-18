全境封锁2恶魔面具在哪里 恶魔面具获取攻略详解

2019-03-18 15:05:36 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2恶魔面具是游戏中很多玩家都想入手的一件道具，相信不少玩家都还不知道怎么才能获得吧？下面小编为大家分享一下全境封锁2恶魔面具的获取攻略，一起来看看！

全境封锁2中恶魔面具一共有8个，这八个恶魔面具都需要玩家进行收集，相信很多小伙伴还不清楚恶魔面具的获得方法，下面小编就为大家介绍一下吧!

全境封锁2恶魔面具获得方法

首先来到东下城区，具体位置如下图。

从左至右依次射击标红的靶位。

猎人出现，与他展开殊死搏斗。

击杀猎人后搜刮即可获得恶魔面具。

以上就是全境封锁2恶魔面具的获得方法！