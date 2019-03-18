全境封锁2罗斯福岛大哥怎么打 罗斯福岛打法流程攻略

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2罗斯福岛大哥怎么打？小编为大家带来了罗斯福岛打法流程攻略，一起来看看吧。
罗斯福岛稳定打法攻略：
第一阶段
首先开局狙锁定左边那个背着箱子的黄甲怪，那是个电工，射出来的子弹带电击效果，用特化武器直接秒杀，不然开怪后这家伙到处乱跑射中谁谁就凉，两个人在右边黄色材料堆那里守住不让怪冲过来突脸，靠左的箱子这也两个守住左边不让怪跑过来射右边的
俩队友，救人让奶妈丢蜂窝，尽量不要手动，这第一波怪非常喜欢突脸。
这里的怪是一波接一波，越往后怪越弱，到后面基本都是红血怪了，所以请务必坚守，这期间会有一个紫甲怪开船上的加特林，狙在队友和机枪塔的掩护下用特化武器一狙秒杀，瞄准时稍微往头上方移一点，这里不能正对头，不然会被加特林挡住子弹，然后伤
害无效，只有那小脑袋的上半部分才会打出伤害。然后在第一阶段快结束的时候又会有一个黄甲怪开加特林，一样的在队友的掩护掩体后一枪秒杀。没秒杀的话他会躲起来，很烦，所以狙专精尽量堆高精伤。
第二阶段
坚守到一定程度后怪就没了，这时候各种捡东西补充弹药，俩人各上一个加特林开始打油罐，这里的要点只有一个，队友互相沟通，左边留10%的时候右边直接打爆，然后跳下来，不要走梯子，打油罐的时候另外俩队友在左边加特林和船之间集合，右边打爆后
也快速跳下来去集合，这个阶段跟队友沟通好提前摆好阵型就没问题。
第三阶段
三人在左边加特林和船之间集合，一人留在加特林上不下来，这时候油罐已经两个全爆，然后左边那里会刷新两个黄甲怪，狙专精靠后点提前把闪光弹掏出来一刷怪就砸，另外三个队友速度秒杀，然后船上就开始伸船板出来，我们的锤哥就带着小弟闪亮登场
了，这里的重点是生存和狙不能上左边的加特林，因为这是个很关键的灭团点需要生存和狙的控场能力，锤哥出来后生存用特化武器把锤哥定住，狙负责闪光弹大范围控场，一个爆破丢分裂滚雷清下小怪，然后和加特林队友集火秒杀锤哥，弩的控场是有空隙
的，锤哥会动，所以要依靠狙的闪光弹来达到无缝控场，关键是闪光弹范围超大，小弟也一并控住，秒杀后所有人集体上船速度跑进船舱里，外面留一个。
最终阶段
这个阶段怪是无限刷新的，会一波接一波疯狂敢死队的全场乱跑，就在甲板上的那个人躲在甲板右侧船舷和箱子之间的夹角处对着发动机舱盖疯狂输出，蹲着打，船舱里的一个队友用加特林负责扫全场，另外两个专门在船舱里守甲板，能控制就控制，控住不住
也要把怪吓走，手雷，榴弹不要省，这个阶段等于是狂暴阶段了，守住甲板吸引火力不让怪把甲板上的队友打死就达到目的了，打爆甲板后打开开关，爆掉发动机，然后所有人都速度跑下船，寻找掩体逃生不要死了……这里特别说一下，在船舱里的队友千万别
丢燃烧弹，不然会让船舱里着火，还会把甲板上的怪逼到甲板上队友那里跟他脸贴脸。
总结：组织好团队的配合协作，注意boss的狂暴效果，及时躲避攻击，输出高即可，具体方法如上!
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