刀塔自走棋地精赌狗流怎么玩 地精赌狗流吃鸡思路玩法攻略

2019-03-18 15:04:05 来源：91单机游戏 编辑：NO

在刀塔自走棋地精赌狗流怎么玩呢，有什么玩法攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于刀塔自走棋地精赌狗流玩法攻略，希望大家喜欢。

刀塔自走棋地精赌狗流玩法攻略

开局前4波没事干可以先观察一下局势，确定大概有多少人是玩三地精开局的;4波后观察这盘有多少赌狗在，假如赌狗太多+不是很胡的话可以考虑转型或者是赌其它(比如战士)。

另外分享一个经验，开局公屏打段话：“有没有赌狗一起的。”能有效降低其他玩家玩赌狗流的欲望。

前期(1~15波)：

前期千万不能跳人口，因为只有在人口较低的时候一星卡的概率高，特别是四人口，别急着拿五块钱去升人口，全部都拿来搜地精>小鹿>敌法>海民>其它棋子，小鹿前期拿来理财，中期可以拿来随便凑凑精灵。而二星地精加上地精的羁绊是能够四打五的，再者四人口尽量把金币都拿来搜地精是地精流最佳的策略，因为五人口拿1费卡的概率下降很多。

另外提一下在上次更新后，TK的战斗力大大上升。这也是赌狗流出现的一个重要因素。

伐木机，发条，修补匠，赏金，能二就二，后三者甚至能升三(不要怀疑，升三非常容易)，三星科比>三星修补匠>三星发条，修补匠由于回蓝的bug修复，现在前期的输出也很可观。

中期(16~25波)：

好了，如果这时候你有三星科比，他能一打五，但如果是三星发条和三星tk的话，你恐怕已经开始感到疲软了(有二星伐木机还能撑几个回合)，但这时候要开始少抽卡了了，重点在于凑打工阵容攒钱升人口，打工英雄大家都很熟悉，电棍，影魔之类的。

因为只有人口上去了才能赌一手炸弹人凑六地精。中期是赌狗流最难过渡的时期，因为地精的羁绊在中期不值一提，而且如果没有赏金，发条和tk的输出简直不值一提(tk其实还行，但其它棋子撑不住也没用)。

后期(25波-)

如果中期打工阵容比较好的话，你是能撑到这个时候而且血量健康的;但中期过渡不好的话，你可能就已经被血入很多波了，血量再被打两到三拨就会致死的时候(30血一般是警戒线)，开始拼命升人口+搜卡，不要妄想在一回合干这两件事，要对自己的血量以及场上局势来判断自己什么时候开冲。

小结：

我个人觉得赌狗流可能是地精流最佳的战术(在不是很高的分段炸鱼专用)，但在赌狗流盛行后反而不好用，因为场上会出现没有炸弹人几家同时面面相觑的情况。所以这个战术目前还偏娱乐，优化的地方在于中期过渡阵容的处理。优点也是很明显的，前期是爹中爹，能强行提高所有人的节奏，中期过渡合理以及涨人口，做到这两点恰烂分应该是足够的。

以上就是刀塔自走棋地精赌狗流玩法攻略，希望大家喜欢!