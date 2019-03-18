DNF海洋之珠作用是什么 海洋之珠作用详情解析

2019-03-18 15:03:55 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩DNF游戏，不少玩家都知道在DNF游戏中参与渔人之海的女儿活动，通关挑战模式小游戏获得海洋之珠道具，很多小伙伴都不知道海洋之珠有什么用。那么，在DNF游戏中海洋之珠有什么作用呢?不清楚的玩家和小编一起看看作用介绍吧!

DNF海洋之珠作用介绍

活动时间：2019年3月21日-2019年4月23日

获得方法：参与渔人之海的女儿活动，通关挑战模式小游戏获得

海洋之珠的作用：

在[梦中的鱼人罐]NPC商店的[海洋之珠]页签中使用海洋之珠兑换奖励。