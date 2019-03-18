全境封锁2钛合金怎么得 全境封锁2钛合金获取方式一览

2019-03-18 15:02:05 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2钛合金怎么得？小编为大家带来了全境封锁2钛合金获取方式一览，一起来看看吧。

全境封锁2钛合金怎么得?



1、打控制点，给他们补给，然后会有BUFF让你更容易捡垃圾，就可以找到更多的材料，里面就有这些，然后继续打别的控制点继续捡垃圾。

2、清太阳能牧场，那里好多小箱子。

总结：需要使用掉率加成的buff才能获取大量的材料，或者在箱子中进行搜寻也有几率获取，具体方法如上!